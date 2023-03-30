"Захистити ЗАЕС неможливо": Гроссі відзначив збільшення чисельності окупаційних військ в Енергодарі
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізьку АЕС зараз неможливо захистити, оскільки чисельність окупаційних військ біля станції зросла
Про це він сказав після візиту на станцію 29 березня, передає Sky News.
"Очевидно, що військова активність у всьому регіоні зростає. Тому захистити станцію неможливо", - заявив Гроссі.
- 27 березня гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
- Раніше в Енергоатомі казали, що найбільш імовірним сценарієм звільнення окупованої росіянами Запорізької АЕС є її оточення українськими військами.
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