Про це в інтерв'ю ВВС розповів президент Енергоатома Петро Котін.

"Ніхто не збирається атакувати ЗАЕС. Я думаю, що це буде оточення станції. Причому на дуже великій відстані від станції. Після чого росіяни її залишать. Через те, що фактично вся інша територія навколо буде контролюватися ЗСУ. Тільки такий сценарій я для себе можу уявити. Іншого не може бути", - сказав він.

Котін наголосив, що ЗСУ не створюватимуть загрози пошкодження ядерного матеріалу чи радіаційного вибуху на ЗАЕС.

На запитання, чи консультуються ЗСУ щодо того, як безпечно звільнити цю територію, президент Енергоатома не відповів.