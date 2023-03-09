"Так тривати не може": гендиректор МАГАТЕ висловив занепокоєння черговим знеструмленням ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив занепокоєння черговим знеструмленням ЗАЕС, яке відбулось унаслідок масованого ракетного обстрілу України 9 березня
Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.
Нагадаємо, після ворожих обстрілів 9 березня остання лінія зв'язку з окупованою Запорізькою АЕС відключилася, станція залишилася знеструмленою.
"Запорізька АЕС знову працює на аварійних дизелях – останній лінії захисту. Це вже вшосте – дозвольте ще раз повторити вшосте – ЗАЕС повністю втрачає зовнішнє енергопостачання і змушена працювати в цьому аварійному режимі. Нагадаю – це найбільша атомна електростанція в Європі. Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті сьогодні вранці, і дозволити цьому статися? Так тривати не може", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"Кожен раз ми кидаємо кубик. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватись раз у раз, то одного дня наша удача закінчиться", - додав він.
Гроссі закликав співробітників МАГАТЕ взяти на себе зобов’язання захищати ядерну безпеку ЗАЕС.
- У ніч на 9 березня ворог випустив по Україні 81 ракету. Є влучання в енергетичні об'єкти.
- За даними командування Повітряних сил, уперше ворожа армія випустила одразу шість гіперзвукових авіаційних ракет "Кинджал".
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