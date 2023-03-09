Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Нагадаємо, після ворожих обстрілів 9 березня остання лінія зв'язку з окупованою Запорізькою АЕС відключилася, станція залишилася знеструмленою.

"Запорізька АЕС знову працює на аварійних дизелях – останній лінії захисту. Це вже вшосте – дозвольте ще раз повторити вшосте – ЗАЕС повністю втрачає зовнішнє енергопостачання і змушена працювати в цьому аварійному режимі. Нагадаю – це найбільша атомна електростанція в Європі. Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті сьогодні вранці, і дозволити цьому статися? Так тривати не може", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Кожен раз ми кидаємо кубик. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватись раз у раз, то одного дня наша удача закінчиться", - додав він.

Гроссі закликав співробітників МАГАТЕ взяти на себе зобов’язання захищати ядерну безпеку ЗАЕС.