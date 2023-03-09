Через російські обстріли відключилася остання лінія зв'язку з окупованою Запорізькою АЕС, вона знеструмлена, - Енергоатом
Після ворожих обстрілів 9 березня остання лінія зв'язку з окупованої Запорізькою АЕС відключилася, станція залишилася знеструмленою
Про це повідомили в Енергоатомі.
Уночі, о 03:53 9 березня, відключилася остання лінія зв'язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України, це сталося після ракетних обстрілів росіян.
"Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту. Вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу", - зазначили в Енергоатомі.
Так, якщо не поновити зовнішнє живлення станції упродовж цього часу може статися аварія з радіаційними наслідками.
"Крім того, усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 6.30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт", - додали в пресслужбі.
Міністр енергетики Герман Галущенко ствердив, що РФ учергове ставить світ на межу ядерної катастрофи: "Чергова варварська масована атака на енергетичну інфраструктуру України. В результаті обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах. Росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи. І це наступного дня після перемовин з ООН про демілітаризацію ЗАЕС".
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