На півдні протиповітряна оборона збила 18 ракет та безпілотник, - Гуменюк

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері ТРК "Київ".

"У нашій зоні зафіксовані влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, вони не критичні, але енергетики вже працюють над відновленням. ППО відпрацювало дуже добре. Було збито 19 цілей, це 18 ракет та один безпілотник. Було дві хвилі атак, між якими ворог розвідував безпілотником та дорозвідував інформацію", - зазначила речниця.

А голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак ствердив, що українські захисники повітряного командування "Схід" збили над областю 7 російських ракет.