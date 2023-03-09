На півдні протиповітряна оборона збила 18 ракет та безпілотник, - Гуменюк
Під час масованої атаки РФ по Україні захисники з протиповітряної оборони збили на півдні 18 ракет та ворожий безпілотник, також 7 ракет знищили над Дніпропетровщиною
Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері ТРК "Київ".
"У нашій зоні зафіксовані влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, вони не критичні, але енергетики вже працюють над відновленням. ППО відпрацювало дуже добре. Було збито 19 цілей, це 18 ракет та один безпілотник. Було дві хвилі атак, між якими ворог розвідував безпілотником та дорозвідував інформацію", - зазначила речниця.
А голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак ствердив, що українські захисники повітряного командування "Схід" збили над областю 7 російських ракет.
- Нагадаємо, у ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. У небі фіксували ворожі дрони-камікадзе та активність авіації, лунали вибухи в багатьох регіонах, є влучання по критичній інфраструктурі.
- Після масованої атаки РФ ранком 9 березня є влучання в енергетичну інфраструктуру, обмеження електропостачання застосують в Житомирській, Харківській та Одеській областях.
- За даними міністра енергетики Германа Галущенка, зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
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