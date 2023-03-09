Росія вперше випустила по Україні одразу 6 "кинджалів", – Ігнат
Під час масованої атаки на Україну 9 березня РФ застосувала різні типи ракет. Уперше ворожа армія випустила одразу шість гіперзвукових авіаційних ракет "Кинджал"
Про це в ефірі телемарафону 9 березня розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, тактика завдання ударів поки що незмінна. Ворог використовує різні типи авіації та комплекси наземного базування.
Ігнат заявив, що ворог випустив 81 ракету, з них 28 ракет Х-101/Х-555, 20 крилатих ракет морського базування "Калібр", шість "кинджалів" тощо.
"Не пригадую, щоб аж стільки "кинджалів" випускали за цю війну, за один удар. Противник не має багато цих ракет. Ідеться про десятки. До 50, була інформація", - сказав Ігнат.
Він нагадав, що ракети цього типу Україна збивати поки що не може.
- Під час масованого обстрілу 9 березня окупанти уразили три ТЕС.
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