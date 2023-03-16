Про це в інтерв'ю ВВС розповів президент Енергоатома Петро Котін.

За його словами, Каховське водосховище, яке міліє, не становить небезпеки для роботи ЗАЕС, бо станція має на своїй території відокремлений ставок-охолоджувач, у якому рівень води становить 16,6 метра.

"Це більш ніж достатньо, щоб працювала станція і системи безпеки", - сказав Котін.

Він наголосив, що за безпекою на ЗАЕС стежать понад 2 тисячі осіб персоналу, який залишається вірним Україні. Також на станції перебувають представники МАГАТЕ. Котін упевнений, що станції нічого не загрожує, однак для її нормальної роботи потрібно вигнати звідти окупантів.

"Думаю, що в тому стані, в якому станція перебуває зараз, ядерної і радіаційної катастрофи ми уникнемо. Але це з умовою, що в наступному місяці ми звільнимо станцію від присутності цих рашистів", - сказав президент Енергоатома.