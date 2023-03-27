Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Запорізька область. Передові позиції. Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими. Дякую кожному нашому воїну за захист України, нашого суверенітету, наших міст, наших дітей. Ми обов’язково переможемо", - написав він.