Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку
Президент Володимир Зеленський 27 березня відвідав позиції Збройних Сил України на Запорізькому напрямку і подякував їм за захист міст від російських окупантів
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Запорізька область. Передові позиції. Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими. Дякую кожному нашому воїну за захист України, нашого суверенітету, наших міст, наших дітей. Ми обов’язково переможемо", - написав він.
- 22 березня Зеленський відвідав передову на Бахмутському напрямку та нагородив українських військових.
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