Про це інформують на сайті глави держави.

"Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України", – сказав Зеленський.

Очільник країни заслухав доповіді про ситуацію та перебіг бойових дій на Бахмутському напрямку, поспілкувався з військовослужбовцями й подякував їм.

Президент держави вручив українським захисникам нагороди.

Орден "Золота Зірка" від Зеленського отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому надали звання Героя України. З 24 лютого 2022 року воїн бере участь у боротьбі збройній агресії Росії. Безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянця на Сумщині, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під його керівництвом та за особистої участі Вергуна знищили велику кількість російської техніки.

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих захисників України.