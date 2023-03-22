Зеленський відвідав передову на Бахмутському напрямку та нагородив українських військових
Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Донеччину відвідав передові позиції українських воїнів на Бахмутському напрямку та нагородив оборонців
Про це інформують на сайті глави держави.
"Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України", – сказав Зеленський.
Очільник країни заслухав доповіді про ситуацію та перебіг бойових дій на Бахмутському напрямку, поспілкувався з військовослужбовцями й подякував їм.
Президент держави вручив українським захисникам нагороди.
Орден "Золота Зірка" від Зеленського отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому надали звання Героя України. З 24 лютого 2022 року воїн бере участь у боротьбі збройній агресії Росії. Безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянця на Сумщині, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під його керівництвом та за особистої участі Вергуна знищили велику кількість російської техніки.
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих захисників України.
- 22 березня президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку росіян ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed".
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