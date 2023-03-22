Про це президент написав у twitter.

"Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари," - відзначиив голова держави.

Зеленський зазначив, що успіх українських військ на землі та у небі наближає мир, а дотримання санкційного тиску на Росію може повернути стабільність.

"Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність," - наголосив президент.