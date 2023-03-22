Зеленський відреагував на нічну атаку РФ дронами: дотримання санкційного режиму та глобальна єдність здатні повернути стабільність
Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку росіян ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed"
Про це президент написав у twitter.
"Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари," - відзначиив голова держави.
Зеленський зазначив, що успіх українських військ на землі та у небі наближає мир, а дотримання санкційного тиску на Росію може повернути стабільність.
"Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність," - наголосив президент.
- У ніч на 22 березня Київ та Київська область опинилися під атакою дронів, частково зруйновано два гуртожитки та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.
- Вночі 22 березня ЗСУ знищили 16 "шахедів", які запустив ворог, повідомили в українському Генштабі. Всього ворог запустив 21 безпілотник.
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