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Вночі ЗСУ знищили 16 з 21 "шахеда", які запустив ворог, - Генштаб

22 березня, 2023 середа
06:56
війна з Росією дрон Shahed-136

Під час нічної російської масованої атаки ЗСУ знищили 16 дронів "Шахед-136".  Всього ворог запустив 21 безпілотник

Про це у ранковому зведенні 22 березня звітує Генштаб ЗСУ.

Так, цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БПЛА "Шахед-136". За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом знищили українські воїни.

Загроза завдання ворожих ударів залишається по всій території України. 

Минулої доби росіяни наступали на 5 напрямках, на інших - оборонялися

Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. 

Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших - обороняється.

Українські воїни за добу відбили 114 російських атак, збили 15 дронів і 2 авіаракети

21 березня підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів.

Водночас українські захисники збили 15 ворожих БПЛА різних типів, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.

РФ завдала 32 авіаційних удари та здійснила 90 обстрілів з РСЗВ по Україні

Російський агресор не перестає ігнорувати закони і звичаї війни, обстрілює населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури.

За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. 

Проте вище керівництво Республіки Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації, надає свою інфраструктуру для підготовки підрозділів противника. Ворог зберігає військову присутність і в прикордонних районах. 

Протягом минулої доби агресор здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Попівка на Сумщині та Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе. 

Росіяни здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської, а також Торське, Спірне та Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. 

Проте українські захисники цілодобово відбивали численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Кліщіївка та Майорськ. 

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди – успіху не мав.

Майже 20 невдалих спроб наступу було здійснено ворогом в районі Мар’їнки. 

Ворожих обстрілів зазнали Ласточкине, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. 

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське - Запорізької, а також Херсон, Берислав, Понятівка, Дар'ївка та Антонівка.

  • Увечері 21 березня російські винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві ракети збили сили ППО. Ще одна ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП, є поранені.
  • У ніч з 21 на 22 березня ППО також працювала у Київській області, на Житомирщині та Хмельниччині.

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