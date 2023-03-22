На Житомирщині спрацювала ППО
У ніч з 21 на 22 березня ППО спрацювала у Житомирській області
Про це голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив у телеграмі.
"На Житомирщині працює ППО! Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони!", - пише Бунечко.
Повітряну тривогу у Житомирській області оголосили о 00:35.
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