На Житомирщині спрацювала ППО

Про це голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив у телеграмі.

"На Житомирщині працює ППО! Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони!", - пише Бунечко.

Повітряну тривогу у Житомирській області оголосили о 00:35.