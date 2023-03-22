На Київщині спрацювала ППО. Мешканців області попередили про загрозу атаки дронами

Про це повідомляє Київська ОВА.

"В області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО", - йдеться у повідомленні.

Спершу у телеграм-каналі Київської ОВА попередили про загрозу.



"Київська область! Загроза атаки дронами. Сили ППО напоготові. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога", - зазначили в ОВА.

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 00:05 22 березня.