На Київщині спрацювала ППО. Мешканців області попередили про загрозу атаки дронами
У Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів дронами
Про це повідомляє Київська ОВА.
"В області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО", - йдеться у повідомленні.
Спершу у телеграм-каналі Київської ОВА попередили про загрозу.
"Київська область! Загроза атаки дронами. Сили ППО напоготові. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога", - зазначили в ОВА.
Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 00:05 22 березня.
- Увечері 21 березня російські винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві ракети збили сили ППО. Ще одна ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП, є поранені
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