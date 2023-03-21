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Росіяни вдарили по Одесі ракетами: влучили в будівлю монастиря УПЦ МП, є поранені

21 березня, 2023 вiвторок
22:14
війна з Росією Наслідки ракетного удару по Одесі 21 березня 2023 р.

Увечері 21 березня російські винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві з чотирьох ракет збили сили ППО, ще дві влучили по місту

Подробиці обстрілу повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Було випущено 3️ керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. 2 ракети збито силами ППО. Одна ракета влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату", - зазначив Назаров 

Він додав, що внаслідок ракетного удару постраждали 4️ людини. Троє з них отримали легкі поранення вибуховою хвилею, одну людину госпіталізовано.

Про обстріл написав у телеграмі й керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його інформацією, росіяни обстріляли Одесу 4 ракетами. Попередньо - X-59. 

"Дві ракети вдалося збити силам ППО, а ще дві, на жаль, влучили по місту. Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря - відомо про трьох поранених", - написав він.

Про те, що українська ППО збила 2 ракети, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Близько 19:40 21 березня 2023 р. у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" Х-59, випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря", - зазначено в повідомленні.

Раніше про обстріл повідомили в Одеській РВА. 

"Ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ворожі винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря. Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок", – зазначено в повідомленні. 

За попередніми даними, обійшлося без людських жертв, проте є постраждалі внаслідок ракетного удару. Станом на 20:40 підрозділи ДСНС локалізували пожежу, – додав начальник Одеської РВА Юрій Крук.

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