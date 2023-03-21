Росіяни вдарили по Часовому Яру: загинуло подружжя, пошкоджено щонайменше 15 будинків

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус, цитує "Суспільне".

"Сьогодні Часів Яр не тільки постраждав. Росіяни руйнують, фактично знищують моє місто. Стріляють всім підряд", - сказав Чаус.

Про обстріл міста повідомила й речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва. За її словами, обстріл попередньо вівся з реактивної системи залпового вогню "торнадо".

Також Мєдвєдєва розповіла "Суспільному", що станом на 17:00 вдалося з'ясувати, що внаслідок обстрілу пошкоджено близько 15 приватних і багатоповерхових будинків. Унаслідок влучання снаряда в один із будинків загинула подружня літня пара. Також один із мешканців багатоквартирного будинку зазнав поранень, його госпіталізували.

На обстріл міста відреагував керівник офісу президента Андрій Єрмак.

"Терор міст продовжується. Єдиний вихід - перемога", - написав він.