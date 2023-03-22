Вибух прогримів у Хмельницькому
У ніч з 21 на 22 березня звуки вибуху було чути у Хмельницькому
Про це повідомляє Хмельницька ОВА.
"Було чутно звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтеся в укриттях!", - повідомила ОВА о 2:33.
Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 01:20.
- Увечері 21 березня російські винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві ракети збили сили ППО. Ще одна ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП, є поранені.
- У ніч з 21 на 22 березня ППО також спрацювала у Київській області та Житоморщині.
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