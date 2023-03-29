Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на окуповану Запорізьку АЕС

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

"Це другий візит керівника МАГАТЕ на найбільшу в Україні та Європі атомну станцію, відтоді як її окупували рашисти", - нагадали в компанії.

Згідно з повідомленням, Гроссі планує на власні очі побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року.