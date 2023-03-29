Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на окуповану Запорізьку АЕС
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 29 березня прибув на підконтрольну російській окупаційній армії Запорізьку АЕС
Про це повідомила пресслужба Енергоатома.
"Це другий візит керівника МАГАТЕ на найбільшу в Україні та Європі атомну станцію, відтоді як її окупували рашисти", - нагадали в компанії.
Згідно з повідомленням, Гроссі планує на власні очі побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року.
- Візит Гроссі на ЗАЕС анонсували 25 березня.
- 27 березня гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
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