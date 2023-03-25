Гендиректор МАГАТЕ Гроссі наступного тижня відвідає Запорізьку АЕС
Наступного тижня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Запорізьку АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі
Про це мовиться в заяві МАГАТЕ.
Зазначається, що Рафаель Гроссі прагне з перших вуст оцінити ситуацію з ядерною безпекою на об’єкті та підкреслити нагальну необхідність захистити його під час війни: саме тому наступного тижня він прямує до ЗАЕС.
"Попри нашу присутність на майданчику протягом семи місяців, ситуація на Запорізькій атомній електростанції все ще залишається нестабільною. Загрози ядерній безпеці є надто очевидними, як і необхідність діяти негайно, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров'я та довкілля людей в Україні та за її межами. Тому я продовжую працювати над пропозицією щодо захисту станції", - сказав він.
- Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції більше не розглядається.
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