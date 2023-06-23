Про це попередила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Так, до побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йоду відносять висипання на шкірі, запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті, шлунково-кишкові розлади, як-от нудота та діарея.

Також можливі розлади серцево-судинної системи, втрата маси тіла, гіперфункція щитоподібної залози.

Також неконтрольований приймов йодиду калію може викликати:

серйозні алергічні реакції – лихоманку і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, говорінням або ковтанням; хрипи або задишку;

розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;

зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози;

зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), небезпечний зниженням частоти пульсу, артеріального тиску.

Також є ризик смерті.

Відтак йодопрофілактика, коли немає реальної загрози надходження радіоактивного йоду в організм, є шкідливою.