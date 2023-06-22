МОЗ дало поради українцям, що робити в разі радіаційної небезпеки
Міністерство охорони здоров'я дало поради українцям, що робити в разі радіаційної небезпеки, яка може виникнути внаслідок імовірної аварії на Запорізькій АЕС
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
"Перше правило безпеки у будь-якій надзвичайній ситуації – зберігати спокій. Те саме стосується і ситуацій, які ще не трапилися. Паніка та страх – це саме те, чого прагне ворог", - зазначили у відомстві.
Там наголосили, що РФ завжди становитиме загрозу, поки Україна її не переможе, тому треба бути готовими до всього. З огляду на це МОЗ опублікувало інфографіку, в якій міститься алгоритм дій у разі ядерної небезпеки.
Зокрема, українцям радять перебувати в укритті або принаймні в приміщенні, а не на відкритому повітрі. Краще, аби там не було вікон. Варто вимкнути систему вентиляції. Також МОЗ рекомендує за можливості зняти одяг, герметично запакувати його і прийняти душ. Після цього варто вдягнути чистий одяг.
Також у відомстві підкреслили, що йодна профілактика потрібна лише у випадку аварії, яка відбулася.
"Йодид калію токсичний для організму та не працює наперед", - додали в МОЗ.
Фото: пресслужба МОЗ
- 22 червня президент України Володимир Зеленський навів дані розвідки про те, що Росія, ймовірно, готує теракт на ЗАЕС із викидом радіації.
Читайте також: Аварія на ЗАЕС може торкнутися 40 країн світу й 1 млрд людей, - ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Плачков
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.66
Купівля 36.66Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе