МОЗ дало поради українцям, що робити в разі радіаційної небезпеки

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Перше правило безпеки у будь-якій надзвичайній ситуації – зберігати спокій. Те саме стосується і ситуацій, які ще не трапилися. Паніка та страх – це саме те, чого прагне ворог", - зазначили у відомстві.

Там наголосили, що РФ завжди становитиме загрозу, поки Україна її не переможе, тому треба бути готовими до всього. З огляду на це МОЗ опублікувало інфографіку, в якій міститься алгоритм дій у разі ядерної небезпеки.

Зокрема, українцям радять перебувати в укритті або принаймні в приміщенні, а не на відкритому повітрі. Краще, аби там не було вікон. Варто вимкнути систему вентиляції. Також МОЗ рекомендує за можливості зняти одяг, герметично запакувати його і прийняти душ. Після цього варто вдягнути чистий одяг.

Також у відомстві підкреслили, що йодна профілактика потрібна лише у випадку аварії, яка відбулася.

"Йодид калію токсичний для організму та не працює наперед", - додали в МОЗ.

Фото: пресслужба МОЗ

22 червня президент України Володимир Зеленський навів дані розвідки про те, що Росія, ймовірно, готує теракт на ЗАЕС із викидом радіації.

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