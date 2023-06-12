Аварія на ЗАЕС може торкнутися 40 країн світу й 1 млрд людей, - ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Плачков
Якщо на ЗАЕС не вистачить електроенергії й води, то почне плавитися паливо, а потім почне плавитися активна зона реактора
Про це сказав ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Апокаліптичний сценарій, який може бути на ЗАЕС, - це плавлення активних зон реактора. У найгіршому випадку, якщо не вистачить електроенергії й води, то почне плавитися паливо, а потім почне плавитися активна зона реактора", - пояснив Плачков.
За його словами, аварія на ЗАЕС може торкнутися 40 країн світу й 1 млрд людей.
"Вважаю, що росіяни на такий сценарій не підуть, тому що ЗАЕС розташована не так далеко від кордонів РФ. За оцінками експертів, запроєктна аварія на ЗАЕС може торкнутися 40 країн світу й 1 млрд людей", - підкреслив Плачков.
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