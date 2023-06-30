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"Мене це не зупиняє": Залужний пояснив, як ядерний шантаж РФ впливає на контрнаступ

30 червня, 2023 п'ятниця
14:03
Війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ та процес повернення Україною контролю над ЗАЕС триватиме навіть попри ядерний шантаж росіян

Про це він розповів у інтерв'ю The Washington Post.

Зазначається, що минулого тижня українська розвідка отримала інформацію щодо підготовки росіянами теракту на ЗАЕС. Головнокомандувач заявляє, що навіть ядерний терор РФ не зупинить прагнення України відновити контроль над станцією.

"Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: "Бійтеся ядерного удару"". Ну що, нам тепер здатися?" - коментує головнокомандувач ЗСУ.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

29 червня в Україні стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Екстрені служби відпрацьовуватимуть алгоритм дій у 4 областях.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

Запорізька область
Запорізька АЕС
Валерій Залужний
Контрнаступ ЗСУ
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