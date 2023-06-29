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Розпочато масштабні навчання на випадок можливого теракту на ЗАЕС: задіяно екстрені служби в 4 областях

29 червня, 2023 четвер
10:13
Суспільство ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

В Україні стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Екстрені служби відпрацьовуватимуть алгоритм дій у 4 областях

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Навчання проходять під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка і передбачають участь у них відповідних служб центрального, регіонального та місцевого значення.

Заходи проходять на території Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей. Людей просять не панікувати.

"Головне завдання навчань - відпрацювати протоколи спільних дій усіх відповідних служб для оперативного реагування та мінімізації наслідків у разі можливого теракту на ЗАЕС", - пояснив Галущенко.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

В Енергоатомі повідомили, що станом на 27 червня ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції контрольована, рівень води у ставку-охолоджувачі стабільний.

Також депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков в ефірі Еспресо розповів, що влада Запорізької області проводить координаційні заходи та розробляє моделі потенційної евакуації людей через загрозу теракту росіян на Запорізькій АЕС.

Водночас Нікопольська РВА спростувала фейк про те, що влада підготувала указ про "безповоротну евакуацію" з Нікопольщини. Відповідний "документ" поширили в мережі.

Новини
Україна
Запорізька АЕС
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