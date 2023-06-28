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"Безповоротна евакуація": Нікопольська РВА спростувала фейк, який ширять у мережі

28 червня, 2023 середа
20:00
Війна з Росією Евакуація

У середу, 28 червня, мережею розпочала ширитися інформація про безповоротну евакуацію жителів Нікопольського району на Дніпропетровщині. Місцева влада спростувала фейк

Про це інформує начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Це "розпорядження" є фейковим та ніколи не видавалось і мною не підписувалось", - заявив очільник району.

Фото: Євген Євтушенко

У псевдорозпоряджені йдеться про "організацію безповоротної евакуації з небезпечних для проживання місць" 30 червня з Нікопольської, Марганецької, Червоногригорівської, Покровської та Вищетарасівського округу Мирівської територіальних громад.

Також у фейковому документі пишуть про встановлення нібито карантину та проведення обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів на цих же територіях. А також заборонити роботу закладам харчування, обслуговування, базам відпочинку, магазинам.

Очільник Нікопольської РВА наголосив, що протягом тижня на території району проводяться навчання з можливої евакуації населення у випадку можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції.

"Ви можете стати свідками таких навчань. Однак, станом на сьогодні всі заходи є тренувальними. Користуйтесь лише офіційними джерелами інформації", - додав Євтушенко.

Загроза теракту й ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації. Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти. Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського брехнею.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України очікує чіткої оцінки МАГАТЕ щодо злочинних дій Росії та звернулось до міжнародної спільноти, зокрема до Групи Семи та Європейського Союзу, аби ті вжили термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС.

У разі терористичного акту на Запорізькій АЕС в Енергодарі окупаційне військо РФ не зможе контролювати його наслідки. Ймовірно, сигналами про підготовку до диверсій на станції, росіяни намагаються спонукати ЗСУ відмовитися від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Міністерство охорони здоров'я попередило, що неконтрольоване вживання йодиду калію, до якого можуть вдатися українці через побоювання аварії на Запорізькій АЕС, є небезпечним для здоров'я та життя.

Також МВС розгорнуло штаби для допомоги, а рятувальники проведуть навчання з ліквідації наслідків можливого теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції.

Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

25 червня Зеленський провів розмови з Байденом, Трюдо та Дудою, зважаючи на те, що "світ недостатньо реагує на ситуацію на ЗАЕС".

В Енергоатомі повідомили, що станом на 27 червня ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції контрольована, рівень води у ставку-охолоджувачі стабільний.

Також депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков в ефірі Еспресо розповів, що влада Запорізької області проводить координаційні заходи та розроблює моделі потенційної евакуації людей через загрозу теракту росіян на Запорізькій АЕС.

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