Зеленський провів розмови з Байденом та Трюдо: говорили про ЗАЕС, контрнаступ та ситуацію в РФ
Президент України Володимир Зеленський 25 червня обговорив з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом США Джозефом Байденом ситуацію на фронті, спробу військового заколоту в Росії та обстановку на ЗАЕС
Про розмову з премʼєр-міністром Канади Володимир Зеленський повідомив у telegram.
"Провів першу із серії важливих телефонних розмов – із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Дякую за нещодавній візит до Києва, а Канаді й усім канадійцям – за постійну підтримку України", - поділився президент України.
Він також зазначив, що поділився з Трюдо інформацією щодо актуальної ситуації на полі бою та українськими оцінками спроби заколоту в Росії й впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій.
Зеленський також звернув увагу на загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій АЕС.
"Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС", - зазначив лідер.
Крім цього, він додав, що чекає принципової реакції країн-партнерів України, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО.
Також 25 червня Володимир Зеленський провів розмову із Джозефом Байденом.
"Позитивна й надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Світ повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку", - поділився президент.
Крім цього, лідери країн обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.
"Скоординували наші позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру", - написав Зеленський.
До того ж лідер України подякував Байдену "за неослабну підтримку України, особливо за Patriot". Він зазначив, що важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту неба. І подякував за підтримку коаліції винищувачів.
"Вдячний за готовність США й американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших території в міжнародно визнаних кордонах", - подякував президент України.
Загроза теракту й ситуація на ЗАЕС
- Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.
- На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.
- Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.
- 22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації. Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти. Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського брехнею.
- Своєю чергою Міністерство закордонних справ України очікує чіткої оцінки МАГАТЕ щодо злочинних дій Росії та звернулось до міжнародної спільноти, зокрема до Групи Семи та Європейського Союзу, аби ті вжили термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС.
- У разі терористичного акту на Запорізькій АЕС в Енергодарі окупаційне військо РФ не зможе контролювати його наслідки. Ймовірно, сигналами про підготовку до диверсій на станції, росіяни намагаються спонукати ЗСУ відмовитися від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
- Міністерство охорони здоров'я попередило, що неконтрольоване вживання йодиду калію, до якого можуть вдатися українці через побоювання аварії на Запорізькій АЕС, є небезпечним для здоров'я та життя.
- Також МВС розгорнуло штаби для допомоги, а рятувальники проведуть навчання з ліквідації наслідків можливого теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції.
- Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.
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