Про розмову з премʼєр-міністром Канади Володимир Зеленський повідомив у telegram.

"Провів першу із серії важливих телефонних розмов – із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Дякую за нещодавній візит до Києва, а Канаді й усім канадійцям – за постійну підтримку України", - поділився президент України.

Він також зазначив, що поділився з Трюдо інформацією щодо актуальної ситуації на полі бою та українськими оцінками спроби заколоту в Росії й впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій.

Зеленський також звернув увагу на загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій АЕС.

"Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС", - зазначив лідер.

Крім цього, він додав, що чекає принципової реакції країн-партнерів України, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО.

Також 25 червня Володимир Зеленський провів розмову із Джозефом Байденом.

"Позитивна й надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Світ повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку", - поділився президент.

Крім цього, лідери країн обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.

"Скоординували наші позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру", - написав Зеленський.

До того ж лідер України подякував Байдену "за неослабну підтримку України, особливо за Patriot". Він зазначив, що важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту неба. І подякував за підтримку коаліції винищувачів.

"Вдячний за готовність США й американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших території в міжнародно визнаних кордонах", - подякував президент України.

Загроза теракту й ситуація на ЗАЕС