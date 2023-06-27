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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією З людьми не проводять роботу на випадок аварії на ЗАЕС, щоб уникнути панічних настроїв, - депутат Запорізької облради Ашурбеков
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З людьми не проводять роботу на випадок аварії на ЗАЕС, щоб уникнути панічних настроїв, - депутат Запорізької облради Ашурбеков

27 червня, 2023 вiвторок
15:17
Війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Влада Запорізької області проводить координаційні заходи та розроблює моделі потенційної евакуації людей через загрозу теракту росіян на Запорізькій АЕС

Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков.

"Для Запорізької області останні декілька днів ключова топтема - ситуація з ЗАЕС. Після заяв президента, очільника ГУР всі профільні служби, ОВА проводять координаційні заходи, розроблюють моделі потенційної евакуації людей. Станом на зараз ця підготовча робота іде. Ми всі впевнені, що цього не відбудеться. Ситуація буде стабільною, а наші військові деокупують Енергодар, а ЗАЕС перетвориться з об'єкта ядерного шантажу на об'єкт енергетичної інфраструктури України. Задля уникнення панічних настроїв поки що не проводиться робота з місцевим населенням", - сказав він.

Депутат додав, що ОВА, Запорізька міська рада і профільні служби розробляють логістичні маршрути, готують транспорт.

"У місті перевіряються укриття. Ми готуємося до найгіршого сценарію, розуміючи, що для росіян немає червоних ліній. Має бути і раціональний підхід - люди не повинні піддаватися паніці. Важливо, щоб місцеве населення зберігало спокій, розуміло, як вони будуть діяти при екстреній ситуації. Місто повинно функціювати, бо якщо Запоріжжя зупиниться - це буде суттєвий удар і економічно, і по лінії фронту. Місто надає ресурси на оборону, бо ми на вістрі оборони", - підсумував Ашурбеков.

Загроза теракту й ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації. Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти. Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського брехнею.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України очікує чіткої оцінки МАГАТЕ щодо злочинних дій Росії та звернулось до міжнародної спільноти, зокрема до Групи Семи та Європейського Союзу, аби ті вжили термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС.

У разі терористичного акту на Запорізькій АЕС в Енергодарі окупаційне військо РФ не зможе контролювати його наслідки. Ймовірно, сигналами про підготовку до диверсій на станції, росіяни намагаються спонукати ЗСУ відмовитися від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Міністерство охорони здоров'я попередило, що неконтрольоване вживання йодиду калію, до якого можуть вдатися українці через побоювання аварії на Запорізькій АЕС, є небезпечним для здоров'я та життя.

Також МВС розгорнуло штаби для допомоги, а рятувальники проведуть навчання з ліквідації наслідків можливого теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції.

Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

25 червня Зеленський провів розмови з Байденом, Трюдо та Дудою, зважаючи на те, що "світ недостатньо реагує на ситуацію на ЗАЕС".

Дніпропетровщина готується до можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак під час брифінгу. 

Голова Запорізької райдержадміністрації Олег Буряк зазначив, що план дій щодо евакуації людей на випадок вибуху на ЗАЕС затверджено та відпрацьовано

російська армія
окуповані території
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
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