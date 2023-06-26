Готуємось до реалізації евакуаційних заходів на випадок підриву ЗАЕС, - голова Запорізької райдержадміністрації
Голова Запорізької райдержадміністрації Олег Буряк зазначив, що план дій щодо евакуації людей на випадок вибуху на ЗАЕС затверджено та відпрацьовано
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Починаємо відпрацьовувати штатні тренування щодо евакуації людей. Влітку минулого року у нас вже були такі тренування. Ми моделювали ситуацію на випадок підриву ЗАЕС, як виїжджатимуть люди. Будемо відпрацьовувати колони щодо радіаційної небезпеки. Плануємо зробити біля 41 евакуаційного пункту", - зауважив Буряк.
За його словами, план дій щодо евакуації людей на випадок вибуху на ЗАЕС затверджено та відпрацьовано.
"Маємо два етапи відпрацювання евакуації на випадок аварії - це 30 км зона, під цю зону підпадає частково Біленьківська територіальна громада. Та 50 км зона, під цю зону підпадає Долинська й Широківська громади й частина міста Запоріжжя. Усі заходи відпрацьовуються під керівництвом ОВА разом з медиками, поліцією, ДСНС та волонтерами. Враховуємо усі можливі шляхи виїзду людей. План щодо евакуації затверджено та відпрацьовано ще минулого року", - додав Буряк.
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