Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Починаємо відпрацьовувати штатні тренування щодо евакуації людей. Влітку минулого року у нас вже були такі тренування. Ми моделювали ситуацію на випадок підриву ЗАЕС, як виїжджатимуть люди. Будемо відпрацьовувати колони щодо радіаційної небезпеки. Плануємо зробити біля 41 евакуаційного пункту", - зауважив Буряк.

За його словами, план дій щодо евакуації людей на випадок вибуху на ЗАЕС затверджено та відпрацьовано.

"Маємо два етапи відпрацювання евакуації на випадок аварії - це 30 км зона, під цю зону підпадає частково Біленьківська територіальна громада. Та 50 км зона, під цю зону підпадає Долинська й Широківська громади й частина міста Запоріжжя. Усі заходи відпрацьовуються під керівництвом ОВА разом з медиками, поліцією, ДСНС та волонтерами. Враховуємо усі можливі шляхи виїзду людей. План щодо евакуації затверджено та відпрацьовано ще минулого року", - додав Буряк.