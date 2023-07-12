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Російські окупанти мінують технічні приміщення та машинні зали ЗАЕС, - Міноборони

12 липня, 2023 середа
17:01
Війна з Росією Енергодар, ЗАЕС

Міністерство оборони України заявляє, що російські війська мінують об’єкти на території Запорізької АЕС, а саме встановлюють протипіхотні міни у технічних приміщеннях та машинних залах станції

Про це інформує Military Media Center - медійний майданчик Сил оборони, що координується Міноборони України.

Там називають мінування території ЗАЕС російськими окупантами цілеспрямованим і зазначають, що такі дії окупантів створюють стан небезпеки на ядерному об’єкті.

"За наявною інформацією, росіяни встановили керовані й некеровані протипіхотні міни у технічних приміщеннях та машинних залах станції", - наголошують в Міноборони.

Що відомо про мінування ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти. Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського брехнею.

25 червня начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Він зазначив, що на чотирьох з шести енергоблоків росіяни розмістили техніку з вибухівкою.

Уночі, 4 липня, Запорізька АЕС втратила живлення з основної лінії електропередачі, станцію під'єднали на єдину доступну резервну лінію. Однак гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агенція не зафіксувала ознак мінування ЗАЕС. За його словами, попри це фахівці "надзвичайно насторожені".

Натомість українська розвідка зазначала, що окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС та об’єкти на території станції.: встановлюють вибухові речовини та мінно-вибухові загородження. У ГУР оприлюднили навіть російську схему мінування ЗАЕС.

Також 10 липня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в окупованій Запорізькій області російські загарбники почали мінувати критичну інфраструктуру. Це ставить під загрозу не тільки мешканців, але й весь світ.

Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька АЕС
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