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Супутник виявив на даху 4 енергоблоку ЗАЕС нові об’єкти, - Радіо Свобода

6 липня, 2023 четвер
09:01
Війна з Росією ЗАЕС

Супутникові знімки Planet Labs, зроблені вранці 5 липня, зафіксували на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС появу невідомих об'єктів

Про це повідомляє Радіо Свобода у telegram.

"На супутникових знімках ЗАЕС видно появу нових об'єктів на даху IV енергоблоку, про мінування якого повідомляв Генштаб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху.

"З упевненістю можна говорити лише про те, що об'єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку IV енергоблоку за останні півтора року", - додали у повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що також заміновано дах III енергоблоку.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

У чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ та процес повернення Україною контролю над ЗАЕС триватиме навіть попри ядерний шантаж росіян.

2 липня мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала з ЗАЕС.

Уночі, 4 липня, Запорізька АЕС втратила живлення з основної лінії електропередачі, станцію підключили на єдину доступну резервну лінію.

ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові. 

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном та попередив його, що РФ готує провокації на Запорізькій АЕС.

окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
ядерна небезпека
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