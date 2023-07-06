ЄС в ОБСЄ закликав Росію припинити загрожувати ядерним об’єктам в Україні, - заява
Росія має негайно припинити дії, що становлять загрозу безпеці ядерних об'єктів та вивести війська з України
Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у середу у столиці Австрії, передає Укрінформ.
"Росія також повинна негайно припинити дії, що становлять загрозу безпеці ядерних об'єктів в Україні. Європейський Союз повністю підтримує роботу Міжнародного агентства з атомної енергії в цьому відношенні", - йдеться у заяві.
Також в ЄС засудили "безвідповідальну ядерну риторику Росії та оголошене нею розгортання ядерної зброї в Білорусі".
"Ми закликаємо білоруську владу негайно припинити підтримку війни Росії", - зазначається у заяві.
У Євросоюзі також повторили свій заклик до Росії "припинити свою агресивну війну, негайно повністю та безумовно вивести всі свої війська і військову техніку з всієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
Як повідомляв Укрінформ, 22 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на окупованій Запорізькій АЕС.
В інтерв’ю іспанським журналістам Зеленський заявив 1 липня, що ситуація на Запорізькій АЕС дуже складна – вона замінована, і там перебувають російські бойовики.
- Нагадаємо, заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко заявила, що втрати Сил оборони України у вісім раз менші, ніж втрати російської окупаційної армії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе