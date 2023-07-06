Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у середу у столиці Австрії, передає Укрінформ.

"Росія також повинна негайно припинити дії, що становлять загрозу безпеці ядерних об'єктів в Україні. Європейський Союз повністю підтримує роботу Міжнародного агентства з атомної енергії в цьому відношенні", - йдеться у заяві.

Також в ЄС засудили "безвідповідальну ядерну риторику Росії та оголошене нею розгортання ядерної зброї в Білорусі".

"Ми закликаємо білоруську владу негайно припинити підтримку війни Росії", - зазначається у заяві.

У Євросоюзі також повторили свій заклик до Росії "припинити свою агресивну війну, негайно повністю та безумовно вивести всі свої війська і військову техніку з всієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Як повідомляв Укрінформ, 22 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на окупованій Запорізькій АЕС.

В інтерв’ю іспанським журналістам Зеленський заявив 1 липня, що ситуація на Запорізькій АЕС дуже складна – вона замінована, і там перебувають російські бойовики.