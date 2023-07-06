Україна в ОБСЄ повідомила, що втрати армії РФ у вісім разів перевищують українські
Поточні втрати Сил оборони України у вісім раз менші, ніж втрати російської окупаційної армії
Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у столиці Австрії, передає Укрінформ.
"Україна воює не так, як Росія. Наша стратегія – зробити все можливе, щоб зберегти життя наших військових і звільнити окуповані території з мінімальними втратами, у той час, як стратегія Росії – захопити територію за будь-яку ціну, попри жертви серед мирного населення і навіть власних військових. Про це чітко свідчать втрати російської армії, які, за даними міністерства оборони України, щонайменше у вісім разів перевищують наші", - сказала вона.
За словами Костенко, ставка російського верховного головнокомандувача на тактику "людських хвиль" вже "дала свої результати". Так, від початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила понад 230 тис. військовослужбовців, понад 4 тис. танків, до 5 тис. одиниць артилерії та РСЗВ, а також понад 600 літаків і вертольотів.
Заступниця очільника місії України в ОБСЄ наголосила, що Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на кількох фронтах, будучи об'єднаними єдиною метою: відновленням територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Будучи єдиним у своєму прагненні досягти цієї мети, наші війська поступово просуваються вперед на сході та півдні, змушуючи ворога відступати. У результаті українських контрнаступальних дій протягом минулого тижня Сили оборони України продовжили успішно звільняти території на Бахмутському напрямку, а також на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Загалом, з початку контрнаступальної операції Збройні Сили України звільнили понад 150 квадратних кілометрів", - повідомила Костенко.
- Нагадаємо, за минулу добу, 5 липня, армія РФ втратила в Україні 670 військових, 36 артсистем і 12 БПЛА.
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