Про це в ефірі телемарафону сказав президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Їхня кількість там то збільшується, то зменшується. За останньою інформацією, там (на ЗАЕС, - ред.) перебувають близько 700 військових осіб. Фактично там є і вибухівка, і зброя. Є всі інші речовини, які не потрібні на цьому об'єкті. Станція замінована", - сказав він.

"Вони мінують все, якщо вважають, що з тієї сторони може бути напад. На дахах деяких енергоблоків були розміщені кулеметні гнізда", - додав Котін.

Щодо живлення станції, кілька днів вона працювала на генераторах, але нині подачу струму відновлено.

"Зараз живлення відновлено на станції й вона живиться від двох ліній: одна - 750 кВ, інша, резервна лінія - 330 кВ", - сказав Котін.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

У чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на дахах 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові. Однак місія МАГАТЕ заявила, що не зафіксувала ознак мінування станції.