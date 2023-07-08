Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Посланець Путіна прибув на ЗАЕС: у ГУР пояснили мету візиту

Посланець Путіна прибув на ЗАЕС: у ГУР пояснили мету візиту

8 липня, 2023 субота
09:04
Війна з Росією Окупанти, ЗАЕС

На територію окупованої ЗАЕС 6 липня прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Офіційна мета приїзду Кирієнка - ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційно - посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, шо на станції Кірієнко та гауляйтер Запорізької області Євген Балицький провели нараду щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії.

Для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які залишили територію Енергодару. Таким чином буде розселено до 4 500 росіян. Втім, за даними ГУР, наразі бажаючих їхати на ЗАЕС небагато.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Після чого в чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну. А вже 2 липня мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала із ЗАЕС.

Уночі, 4 липня, Запорізька АЕС втратила живлення з основної лінії електропередачі, станцію підключили на єдину доступну резервну лінію. А згодом ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові.

5 липня під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ було виголошено заяву Європейського Союзу, у якій ішлося про те, що Росія має негайно припинити дії, які становлять загрозу безпеці ядерних об'єктів та вивести війська з України. Тоді ж гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агенція не зафіксувала ознак мінування ЗАЕС. За його словами, попри це фахівці "надзвичайно насторожені". Згодом з'явилися супутникові знімки Planet Labs, зроблені вранці 5 липня, що зафіксували на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС появу невідомих об'єктів. Про мінування саме цього енергоблока раніше повідомляв Генштаб.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов 6 липня заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС зменшується. Однак, президент НАЕК "Енергоатом" згодом повідомив, що на Запорізькій АЕС нині перебувають близько 700 росіян. Станцію заміновано, а на дахах енергоблоків розміщено кулеметні гнізда. Також в Енергоатомі повідомили, що окупанти допускають до роботи на Запорізькій АЕС спеціалістів з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок для керування станцією.

7 липня США в ОБСЄ закликали РФ негайно вивести свої війська із ЗАЕС і повернути її під контроль України, оскільки занепокоєнні повідомленнями про мінування Росією станції та плани проведення операції "під чужим прапором".

Також 7 липня стало відомо, що місія МАГАТЕ отримала можливість оглянути декілька об'єктів Запорізької АЕС, крім даху, проте жодних ознак вибухівки не виявила.

Росія
окуповані території
окупанти
Запорізька АЕС
Читайте також:
Олександр Лукашенко
7 липня, 2023 п'ятниця
ISW: Лукашенко дистанціюється від угоди, укладеної між Кремлем і Пригожиним
7 липня, 2023 п'ятниця
Зеленський розкритикував президента Болгарії за проросійську позицію щодо війни в Україні
гроза
7 липня, 2023 п'ятниця
Гроза на Київщині: у Борисполі руйнування, а жителі передмістя столиці масово скаржаться на зіпсовану техніку
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
8 липня
09:51
Валерій Залужний
Кличко привітав Залужного з ювілеєм
09:43
Бахмут
Міноборони Британії описало критичне становище російської армії у Бахмуті
09:40
Ексклюзив
РФ розглядає варіант суттєвого пошкодження ЗАЕС, щоб її не можна було відновити, - військовий експерт Ступак
09:40
Олексій Резніков
Резніков розповів, як Україна планує використовувати касетні боєприпаси США
09:31
Міноборони підбило підсумки 500 днів повномасштабної війни
09:14
Ексклюзив
касетні боєприпаси
Касетні боєприпаси стануть фактором, який буде деморалізувати ворога, - боєць ЗСУ Ієвлєв
09:12
Оновлено
Атака по Кривому Рогу
Росіяни вдарили дронами по Кривому Рогу: виникли дві пожежі, є поранений
08:53
острів Зміїний
Зеленський на Зміїному: "Я хочу подякувати саме звідси кожному воїну за ці 500 днів"
08:35
Огляд
Блоха інженера Куна, всяка всячина Махна та інша любовна плутанина – 5 книг про пошуки себе
08:16
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Росіяни в глибокій обороні на Херсонщині, - Гуменюк
08:12
Сили оборони досягли значних тактичних успіхів у районі Бахмута, - ISW
08:03
російська техніка
За добу армія РФ втратила в Україні 630 солдатів, 4 танки та 2 засоби ППО, - Генштаб
08:01
OPINION
Мирослав Гай
Касетні боєприпаси для України. Чому у "миротворців" переполох?
07:16
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 36 бойових зіткнень, авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога, - Генштаб
06:51
Фукусіма
Компанія-оператор АЕС "Фукусіма-1" отримала дозвіл на скидання знезараженої води в море
06:14
Швейцарія
Швейцарія домовилася з Італією щодо постачання газу
05:45
збірна Іспанії, Євро-2023
Англія - Іспанія: де та коли дивитись фінал молодіжного ЧЄ з футболу
05:15
Джо Байден
Байден перед самітом НАТО висловив позицію стосовно вступу України в Альянс
03:44
"Челсі", Ліга чемпіонів
У "Челсі" обирають нового капітана: відомо ім'я головного претендента  
02:38
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
У Києві стався збій в роботі сповіщень про повітряну тривогу: заява військової адміністрації
02:14
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган заявив про бажання продовжити "зернову угоду" на 2 роки
01:33
Оновлено
система оповіщення сирена
Ситуація у ніч на 8 липня: ПС попередили про загрозу БПЛА та балістики
01:22
обстріл, ППО
Росія заявила про атаку безпілотників на Воронеж
00:45
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган: Україна заслуговує на членство в НАТО
00:40
Валерій Залужний
Залужний відвідав угруповання військ "Хортиця" і "Таврія"
00:31
Огляд
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
50 років Залужному! 20 фактів із життя "Залізного Генерала"
00:24
Ексклюзив
Раптово померлий білоруський міністр був причетний до посадки літака з Протасевичем, - радник Тихановської Вячорка
00:14
Росія продовжує продукувати фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 7 липня
00:11
Марк Рютте
Уряд Рютте у Нідерландах йде у відставку через проблему мігрантів
2023, п'ятниця
7 липня
23:44
Пентагон
Українці шукають слабкі місця в лінії оборони РФ: головне попереду, - Пентагон про контрнаступ ЗСУ
23:35
Ексклюзив
путін пригожин
Пригожин має величезну довіру Путіна, вони домовилися, - російський опозиціонер Пономарьов
23:31
Оновлено
Джейк Салліван
США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів. Байден та Зеленський прокоментували
23:24
Михайло Фрідман
Україна наступного тижня може націоналізувати банк російського олігарха Фрідмана, - Bloomberg
23:09
Еліна Світоліна
Світоліна перемогла ексчетверту ракетку світу і вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону
22:38
Петиція про збереження українського дубляжу зібрала необхідні 25 тис. голосів за 4 дні
22:21
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Туреччини та зустрівся з Ердоганом
22:14
Ексклюзив
Касетними боєприпасами ми зможемо нівелювати перевагу ворога в особовому складі, - військовий експерт Грабський
21:58
Ексклюзив
Юрій Гудименко, війна на Донбасі, Демократична сокира
Велика кількість людей з оточення Путіна мріє про сепаратні перемовини, - молодший сержант ЗСУ Гудименко
21:44
китайскі юані
Рекордний штраф: у Китаї інтернет-компанія має сплатити понад $980 млн
21:26
Леся Цуренко
Цуренко перемогла у другому за тривалістю матчі в історії Вімблдону та побила рекорд турніру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV