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Росія повинна негайно вивести свої війська із ЗАЕС і повернути її під контроль України, - США в ОБСЄ

7 липня, 2023 п'ятниця
06:38
Війна з Росією Окупанти на ЗАЕС

США закликали РФ негайно вивести свої війська із ЗАЕС і повернути її під контроль України, оскільки занепокоєнні повідомленнями про мінування Росією станції та плани проведення операції "під чужим прапором"

Про це заявила політична радниця місії США при ОБСЄ Елізабет Розеншток-Сіллер під час Постійної ради організації у Відні, цитує Укрінформ.

"Повідомлення про те, що Росія замінувала станцію та планує інцидент "під чужим прапором", викликають глибоке занепокоєння. Мілітаризація об'єкта продовжує ставити під загрозу ядерну безпеку і захищеність реакторів, а також здатність персоналу станції реагувати на інциденти або аварії. Росія повинна негайно вивести свої війська з території станції та безпечно повернути її під контроль України", - сказала вона.

Розеншток-Сіллер додала, що країна-агресор шокувала світ своїм поводженням із працівниками ЗАЕС, а також бездумним нехтуванням ядерною безпекою.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Після чого в чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну. Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ та процес повернення Україною контролю над ЗАЕС триватиме навіть попри ядерний шантаж росіян.

2 липня мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала із ЗАЕС.

Уночі, 4 липня, Запорізька АЕС втратила живлення з основної лінії електропередачі, станцію підключили на єдину доступну резервну лінію. А згодом ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов 6 липня заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС зменшується. Однак, президент НАЕК "Енергоатом" згодом повідомив, що на Запорізькій АЕС нині перебувають близько 700 росіян. Станцію заміновано, а на дахах енергоблоків розміщено кулеметні гнізда. Також в Енергоатомі повідомили, що окупанти допускають до роботи на Запорізькій АЕС спеціалістів з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок для керування станцією.

  • 5 липня під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ було виголошено заяву Європейського Союзу, у якій ішлося про те, що Росія має негайно припинити дії, які становлять загрозу безпеці ядерних об'єктів та вивести війська з України.
Україна
Росія
ОБСЄ
ядерна безпека
Запорізька область
США
Енергодар
ядерна небезпека
Запорізька АЕС
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