Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023–2025 роки. Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку", - написав він.

Президент зазначив, що Україна ставить перед собою завдання посилити роль МАГАТЕ та працювати задля зміцнення ядерної безпеки й захищеності.

"Ми всі маємо працювати разом – усі у світі, хто цінує безпеку, – щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою. Ядерна та радіаційна безпека мають бути гарантовані", - написав Зеленський.

Довідка: Рада керуючих є однією з двох керівних органів МАГАТЕ поруч зі щорічною Генеральною конференцією держав-членів МАГАТЕ. Вона розглядає фінансові відомості, програму та бюджет МАГАТЕ та виносить щодо них рекомендації Генеральній конференції. Також цей орган розглядає заявки про прийняття до членів Агентства, затверджує угоди про гарантії та публікує норми безпеки МАГАТЕ. Рада керуючих також призначає генерального директора МАГАТЕ, який затверджується Генеральною конференцією.

Рада зазвичай збирається п'ять разів на рік – у березні та червні, двічі у вересні (до і після сесії Генеральної конференції) та у листопаді.