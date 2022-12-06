У Міненерго заявили, що Росію треба позбавити статусу країни - члена МАГАТЕ
Росію треба позбавити статусу країни - члена Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) через окупацію Запорізької АЕС
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.
"Ми впевнені, що Росію треба позбавляти членства у цій організації", - сказав міністр і наголосив, що окупація ЗАЕС є порушенням правил ядерної безпеки і основ здорового глузду.
Незважаючи на те, що СРСР був одним із засновників МАГАТЕ, а Росія стала правонаступницею Радянського союзу, роль і місце в цій організації країни, яка вчиняє акти ядерного тероризму, мають бути переглянуті, підкреслив Галущенко.
"Російська війна в Україні змінила все, що існувало досі в системах безпеки, у тому числі і в ядерній галузі. Ми не можемо за нинішніх обставин керуватися старими моделями, маємо приймати нові і швидкі рішення", - сказав очільник Міненерго.
Він акцентував на тому, наскільки важливою є присутність представників МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.
"Навряд чи можна очікувати, що щось зміниться в ставленні Росії. Але для нас дуже важливо, щоб на території наших ядерних об’єктів перебували представники МАГАТЕ. Я особисто запрошував пана Гроcсі і його місію в Україну на всі атомні об’єкти для того, щоб вони бачили, що відбувається, щоб бачили російські обстріли і їхні наслідки", - зазначив Галущенко.
Міністр наголосив, що окупована ЗАЕС – це найбільша втрата української енергосистеми за час війни, адже на станції - 6 енергоблоків, які ще в лютому видавали в енергосистему України більше 6 000 МВт електроенергії.
- 6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС.
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