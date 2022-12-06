У Росатомі відмовились передати МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС

Про це у вівторок заявив радник генерального директора концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа в ефірі телеканалу "Росія-24", передають росЗМІ.

"Перехід станції під контроль МАГАТЕ і фактично під контроль України... виникає закономірне питання - а як станція перейде під контроль МАГАТЕ? Ця історія, абсолютно точно, не регламентована сьогодні ні статутом МАГАТЕ, ні іншими міжнародно-правовими документами - це в принципі неможливо", - сказав росіянин.

Карчаа уточнив, що цей перехід неможливо здійснити, тому що організація не має мандату управління атомними станціями.

"У МАГАТЕ багато мандатів, це організація про ядерну безпеку, але не про управління ядерними станціями, це не передбачено", - наголосив радник гендиректора Росатому.

2 грудня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що ситуацію навколо ЗАЕС вдасться вирішити до кінця року.

27 листопада президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються залишити ЗАЕС. У Кремлі цю інформацію заперечили.

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