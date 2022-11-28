Окупанти заявляють, що не збираються покидати ЗАЕС

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ніяких ознак, що РФ покидає ЗАЕС, немає.

"Не потрібно шукати якихось ознак там, де їх немає і бути не може", - сказав Пєсков.

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що окупаційна адміністрація Енергодара назвала заяву Котіна "фейком".та заявила, що Запорізька АЕС залишається під контролем РФ.

Окупанти розповіли про плани створити на ЗАЕС резервне джерело енергопостачання, а також заявили, що наразі триває робота з переведення двох енергоблоків у режим гарячої зупинки для "подачі тепла" мешканцям Енергодару.

Після цього окупанти планують перевести персонал станції під юрисдикцію російського "Росатома".

"Працівники, у тому числі й оперативний персонал, підписали трудові угоди з новим роботодавцем. Персонал отримує зарплатні картки "Промзв'язку банку" і відповідно зарплату, яка вища ніж у їхніх попередніх договорах із НАЕК", - заявляють окупанти.

27 листопада президент Енергоатома Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються покинути ЗАЕС і намагаються викрасти якомога більше зі станції.

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