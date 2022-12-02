Про це повідомляє Reuters.

Гроссі підкреслив, що постійні обстріли території навколо окупованої російськими військами території Запорізької атомної електростанції викликають занепокоєння. Гендиректор МАГАТЕ підкреслив, що він не хотів би повторення трагедії 1986 року, яка сталася на Чорнобильській АЕС.

"Моє зобов'язання полягає в тому, щоби досягти рішення якомога швидше. Сподіваюся, до кінця року", - сказав Рафаель Гроссі, коментуючи ситуацію на ЗАЕС.

Гроссі не виключив зустрічі з президентами РФ та України Володимиром путинім і Володимиром Зеленським.

"Наша мета - уникнути ядерної аварії, а не створити військову ситуацію, яка сприяла б одній або іншій стороні", - сказав Гроссі.

27 листопада президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються залишити ЗАЕС. У Кремлі цю інформацію заперечили.

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