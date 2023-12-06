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МАГАТЕ провело ротацію місії на ЗАЕС

6 грудня, 2023 середа
01:17
Війна з Росією Окупанти, ЗАЕС

5 грудня 2023 року відбулася чотирнадцята ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка тимчасово окупована російськими військовими

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

"В Енергодарі, де знаходиться на Запорізька атомна станція, працюють спеціалісти МАГАТЕ, які здійснюють контроль за радіаційною, хімічною та іншими складовими безпекових складових саме АЕС. З цією метою щомісячно проводиться ротація підрозділів, які залучені для моніторингової місії на самій атомній станції. Це не перший захід, який проводиться командуванням нашого угрупування військ щодо заміни ротації", - зазначив начальник відділу цивільно-військового співробітництва ОСУВ "Таврія" Олександр Савенко.

За його словами, на українських військових покладена одна з найважчих місій - це забезпечення безпекової складової, а саме:

  • забезпечення режиму припинення вогню на лінії бойового зіткнення
  • проведення розмінування при місцевості 
  • забезпечення безперешкодного переходу на українську тимчасово окуповану землю спеціалістами МАГАТЕ.

"Були випадки дистанційного замінування, де наші сапери проводили розмінування, коли ще не вийшла місія, не змінилась, тільки піднялась на верх, проводились обстріли як зі стрілецької зброї, так з мінометів і також обстріли з артилерії", - розповів Савенко.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин", що є порушенням міжнародного ядерного законодавства.

А 25 липня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало на околиці майданчика Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни.

29 липня у МАГАТЕ повідомили, що після того, як четвертий енергоблок на окупованій Запорізькій АЕС перевели в гарячий зупин, було охолоджено п'ятий енергоблок.

Експерти МАГАТЕ 4 серпня заявили, що не помітили мін або вибухівки на дахах двох реакторних будівель ЗАЕС. До інших вони не отримали доступу.

9 вересня МАГАТЕ припустило посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи впродовж останнього тижня.

Напередодні, 28 вересня, стало відомо, що Україна увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки. Це один із двох керівних органів МАГАТЕ.

Екологічна організація Greenpeace оприлюднила висновки, де стверджує: міжнародні органи регулювання не в змозі ефективно наглядати за безпекою на ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів. Це створює загрозу потенційно небезпечної ядерної ситуації на станції.

4 листопада Міжнародне агентство з атомної енергії провело тринадцяту ротацію своєї місії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

окуповані території
ядерна безпека
Запорізька область
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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