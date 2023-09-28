МАГАТЕ не може контролювати безпеку на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, - Greenpeace

Про це інформує The Guardian із посиланням на організацію Greenpeace, яка надала критичний досьє західним урядам у четвер, 28 вересня.

Згідно з висновками екологічної кампанії, Міжнародне агентство з атомної енергії має недостатню кількість інспекторів на Запорізькій АЕС - всього чотири, і до того ж їхній доступ обмежений рашистами.

У звіті "Грінпіс" зазначено, що МАГАТЕ не в змозі виконувати свої обов’язки в рамках свого мандата, але Агентство не готове визнати це публічно. Унаслідок цього, порушення росіянами принципів безпеки на станції, які фахівцями МАГАТЕ зафіксовано, не викриваються.

"МАГАТЕ ризикує нормалізувати те, що залишається небезпечною ядерною кризою, безпрецедентною в історії ядерної енергетики, одночасно перебільшуючи її фактичний вплив на події на місцях", - наголошують спеціалісти з атомної енергії Шон Берні та Ян Ванде Путте.

"Грінпіс" додав військову оцінку McKenzie Intelligence до своїх висновків, яка вказує, що більшість російських військових сил та оборонних засобів на Запорізькій АЕС, ймовірно, прихована, інспектори заявляють про наявність доказів мінування деяких ділянок станції.

Аналітики також виявили сліди регулярного запуску РСЗВ "Град" або "Смерч" окупантами на українські цілі з різних місць на відстанях від 1 до 18 км від станції.

Як зазначають Берні та Ванде Путте, є ймовірність, що російські війська використовуватимуть близькість атомної електростанції як щит, щоб стримати контрбатарейний вогонь. Вони попереджають, що це порушує п’ять принципів безпеки МАГАТЕ, оголошених його генеральним директором Рафаелем Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН у травні.

МАГАТЕ заявляло, що інспектори перебувають на майданчику з вересня 2022 року і без їх присутності світ не мав би незалежного джерела інформації про найбільшу атомну електростанцію Європи.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин", що є порушенням міжнародного ядерного законодавства.

А 25 липня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало на околиці майданчика Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни.

29 липня у МАГАТЕ повідомили, що після того, як четвертий енергоблок на окупованій Запорізькій АЕС перевели в гарячий зупин, було охолоджено п'ятий енергоблок.

Експерти МАГАТЕ 4 серпня заявили, що не помітили мін або вибухівки на дахах двох реакторних будівель ЗАЕС. До інших вони не отримали доступу.

9 вересня МАГАТЕ припустило посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи впродовж останнього тижня.