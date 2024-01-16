Збитки від окупації росіянами ЗАЕС становлять близько 200 млрд грн, - Енергоатом

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Петро Котін.

Він зазначив, що в 2022 році недоотримана вигода через простій ЗАЕС становить 55 млрд грн, а у 2023-му – понад 112 млрд грн. Котін акцентував, що остаточну суму збитків можна буде встановити лише після звільнення атомної електростанції та реальної оцінки всієї заподіяної шкоди.

Представник "НАЕК "Енергоатом" нагадав, що від початку окупації ЗАЕС пережила вісім блекаутів.

"Обладнання на ЗАЕС продовжує деградувати, а український персонал працює під постійним тиском нелегітимного керівництва та представників "Росатома", страхом знущань і тортур", - йдеться в повідомленні.

Він також наголосив, що після державної реєстрації АТ "НАЕК "Енергоатом" ЗАЕС залишається частиною компанії.

"Її майно передається до статутного капіталу так само, як і майно інших відокремлених підрозділів. Єдина відмінність полягає у тому, що незалежна оцінка майна ЗАЕС проводитиметься після повної деокупації Енергодара", - сказав Котін.

Зараз МАГАТЕ не контролює ситуацію на станції повністю, адже окупанти не допускають експертів до більшості її виробничих приміщень.