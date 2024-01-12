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На ЗАЕС відбулася чергова ротація персоналу моніторингової місії МАГАТЕ

12 січня, 2024 п'ятниця
22:01
Війна з Росією ЗАЕС

На Запорізький АЕС, яка окупована російськими військами, 11 січня відбулася 15-та ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що експерти МАГАТЕ не отримали доступу до реакторних залів енергоблоків №1, №2 і №6. З огляду на це, працівники Агентства не можуть контролювати ядерну безпеку.

"Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю залишається дуже нестабільною, і я повторюю своє прохання про безперешкодний доступ, щоб МАГАТЕ могло оцінити сім основних принципів ядерної безпеки та захисту та контролювати дотримання п’яти принципів, щоб допомогти гарантувати ядерну безпеку та захист на території ЗАЕС, щоб запобігти ядерній аварії та забезпечити цілісність станції", - сказав Гроссі.

Експерти МАГАТЕ також повідомили, що й надалі п'ять із шести реакторів ЗАЕС залишаються в режимі холодного зупину, а четвертий енергоблок - у режимі гарячого зупину, аби виробляти пару й тепло, зокрема для міста Енергодар, у якому проживає більшість персоналу станції.

У ДІЯРУ нагадали: постійна моніторингова місія МАГАТЕ на ЗАЕС діє на запрошення України. Вона здійснює свою роботу відповідно до планів та вимог, погоджених українською стороною. Присутність фахівців МАГАТЕ на ЗАЕС дозволяє Україні та міжнародній спільноті отримувати як інформацію про ситуацію та події на окупованій станції, так і фахову оцінку експертів Агентства стану ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС.

  • 3 січня МАГАТЕ заявило, що його експертам заборонили перевірити реакторні зали трьох енергоблоків Запорізької АЕС.
ядерна безпека
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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