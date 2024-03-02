Біля окупованої ЗАЕС вкотре чутно вибухи та постріли, - МАГАТЕ

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

"У середу експерти почули вибух на деякій відстані від станції, а потім звуки пострілів поблизу або безпосередньо на станції. ЗАЕС поінформувала МАГАТЕ, що російські війська вжили заходів для "захисту станції" від безпілотників у цьому районі, але сама ЗАЕС не була атакована, руйнувань і жертв немає. Жодних подробиць про цей інцидент не надходило", - йдеться у звіті.

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Крім цього, під час обходу станції, експерти помітили, що протипіхотні міни знову видно по периметру огорожі, у зоні яка недоступна для робочого персоналу станції.