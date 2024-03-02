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Біля окупованої ЗАЕС вкотре чутно вибухи та постріли, - МАГАТЕ

2 березня, 2024 субота
08:15
Війна з Росією

Експерти Міжнародного агенства з атомної енергетики, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, повідомили що чули вибухи та постріли біля станції

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

"У середу експерти почули вибух на деякій відстані від станції, а потім звуки пострілів поблизу або безпосередньо на станції. ЗАЕС поінформувала МАГАТЕ, що російські війська вжили заходів для "захисту станції" від безпілотників у цьому районі, але сама ЗАЕС не була атакована, руйнувань і жертв немає. Жодних подробиць про цей інцидент не надходило", - йдеться у звіті.

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Крім цього, під час обходу станції, експерти помітили, що протипіхотні міни знову видно по периметру огорожі, у зоні яка недоступна для робочого персоналу станції. 

  • Нещодавно очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ситуація на тимчасово окупованій ЗАЕС стала більш напруженою, ніж була раніше.

Теги:
зброя
окуповані території
окупанти
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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