Біля окупованої ЗАЕС вкотре чутно вибухи та постріли, - МАГАТЕ
Експерти Міжнародного агенства з атомної енергетики, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, повідомили що чули вибухи та постріли біля станції
Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.
"У середу експерти почули вибух на деякій відстані від станції, а потім звуки пострілів поблизу або безпосередньо на станції. ЗАЕС поінформувала МАГАТЕ, що російські війська вжили заходів для "захисту станції" від безпілотників у цьому районі, але сама ЗАЕС не була атакована, руйнувань і жертв немає. Жодних подробиць про цей інцидент не надходило", - йдеться у звіті.
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Крім цього, під час обходу станції, експерти помітили, що протипіхотні міни знову видно по периметру огорожі, у зоні яка недоступна для робочого персоналу станції.
- Нещодавно очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ситуація на тимчасово окупованій ЗАЕС стала більш напруженою, ніж була раніше.
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