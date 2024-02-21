Якщо вибухне АЕС: що робити, як їсти та пити при радіаційній аварії? Інструкція

Перш за все, в жодному разі не приймайте превентивно будь-які препарати та чітко дійте за інструкцією.

Пояснення щодо того, що потрібно робити при радіаційній аварії, надали в Центрі громадського здоров'я:

Найголовніше правило — слухайте вказівки ДСНС, влади та інших установ, які координуватимуть вас на місцях.

Після оповіщення про радіаційну аварію необхідно залишатися у помешканні. Якщо ви на вулиці - негайно зайдіть до нього.

Зайдіть всередину будинку, до укриття чи підвалу. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, отже, тримайтеся якомога далі від стрізи та стін будівель.

Заберіть всередину усіх тварин.

Щільно закрийте та заблокуйте всі двері та вікна в приміщенні.

Заздалегідь запасіться на кілька днів питною водою у герметичних ємностях. Продукти загорніть у плівки та заховайте в шафу чи в холодильник.

Підготуйте респіратори, маску чи ватно-марлеву пов'язку. Це захистить ваші органи дихання.

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади, ДСНС та поліції.

Виходьте з укриття тільки в разі нагальної потреби. Користуватися потрібно респіратором. Одягніть на себе гумові чоботи, рукавички й плащ. На вулиці не роздягайтеся та не сідайте на землю.

Після повернення додому зніміть верхній шар одягу. Помістіть його у пластиковий пакет або герметичний контейнер, зберігайте його подалі від людей та домашніх тварин. Помийтесь. Не використовуйте кондиціонери для волосся, не дряпайте шкіру. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками. Переодягніться в чистий одяг.

Вживайте воду лише з перевірених джерел. Упаковка захистить рідину всередині від радіоактивних речовин.

Кип'ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин.

Водопровідну воду можна використовувати для миття себе та посуду.

Безпечною є їжа з герметичних контейнерів, холодильника чи морозильної камери. Перед відкриттям протріть харчові контейнери та посуд вологою тканиною. Використану тканину покладіть в поліетиленовий пакет і зберігайте подалі від людей та тварин.

Йодопрофілактика

При отриманні вказівок проведіть йодну профілактику:

приймайте протягом 7 днів по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію

для дітей віком до 2-х років – частина таблетки (0,04 г)

За відсутності йодистого калію вживайте йодистий розчин:

3-5 крапель 5% розчину йоду на одну склянку води

дітям до 2-х років – 1-2 краплі.