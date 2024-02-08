"Більш напружена": Федоров заявив про погіршення ситуації на ЗАЕС

Про це пише "Укрінформ".

"Що стосується АЕС, то ситуація продовжує залишатися більш напруженою, ніж раніше. 1 лютого приблизно 120 працівників станції не допустили до виконання обов'язків на станції. Це пов'язано з тим, що співробітники відмовились отримувати паспорти країни-ворога. Саме це було причиною недопуску їх для виконання обов'язків. Це є вкрай небезпечно", - сказав голова ОВА.

За його словами, кількість необхідних працівників наразі недостатня на АЕС. Крім того, він нагадав, що за час окупації, станція 8 разів залишалась без електроживлення, що становить небезпеку для технологічних процесів.

"І ми розуміємо, що чим менше людей буде контролювати цей процес, тим більше буде небезпека", - додав він.