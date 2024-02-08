"Більш напружена": Федоров заявив про погіршення ситуації на ЗАЕС
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ситуація на тимчасово окупованій ЗАЕС стала більш напруженою, ніж була раніше
Про це пише "Укрінформ".
"Що стосується АЕС, то ситуація продовжує залишатися більш напруженою, ніж раніше. 1 лютого приблизно 120 працівників станції не допустили до виконання обов'язків на станції. Це пов'язано з тим, що співробітники відмовились отримувати паспорти країни-ворога. Саме це було причиною недопуску їх для виконання обов'язків. Це є вкрай небезпечно", - сказав голова ОВА.
За його словами, кількість необхідних працівників наразі недостатня на АЕС. Крім того, він нагадав, що за час окупації, станція 8 разів залишалась без електроживлення, що становить небезпеку для технологічних процесів.
"І ми розуміємо, що чим менше людей буде контролювати цей процес, тим більше буде небезпека", - додав він.
- Учора генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Напередодні вони із президентом України Володимиром Зеленським обговорювали ситуацію на об'єкті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.5 Купівля 37.5Продаж 38.08
- EUR Купівля 40.46Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе