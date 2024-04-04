Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російський обстріл

Про це повідомляє Енергоатом.

"Сьогодні, 04 квітня 2024 року, о 10:06 внаслідок російських обстрілів, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб", - йдеться у повідомленні.

Наразі ЗАЕС з українською енергосистемою з’єднана лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська". Її роботу нещодавно відновили українські енергетики.

"Це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї - останньої - лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", - пояснюють в Енергоатомі.

Від початку російської окупації Запорізька АЕС пережила вже вісім повних блекаутів та один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.