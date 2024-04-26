У Фінляндії розпочалися військові навчання Arrow 24 за участі країн НАТО
Сьогодні, 26 квітня, у Фінляндії стартували щорічні військові навчання Arrow 24 для сухопутних військ. У них також беруть участь деякі країни Північноатлантичного альянсу
Про це повідомляє Yle.
Навчання триватимуть до 14 травня на полігоні Ніїнісало, де військові відпрацьовуватимуть взаємодію між союзниками й підвищення готовності приймати міжнародну допомогу.
Відомо, що окрім близько 2250 фінських солдатів у навчанні братимуть участь три країни НАТО: Велика Британія, Латвія й Естонія. Загалом чисельність закордонних військ становить 300 осіб.
Видання зауважує, що Росія назвала навчання провокаційними. Колишній посол Фінляндії в Москві Ханну Хіманен вважає таку реакцію РФ дезінформацією та пропагандою.
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