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Головна Світ У Фінляндії розпочалися військові навчання Arrow 24 за участі країн НАТО

У Фінляндії розпочалися військові навчання Arrow 24 за участі країн НАТО

26 квітня, 2024 п'ятниця
14:29
Світ військові навчання Arrow 24

Сьогодні, 26 квітня, у Фінляндії стартували щорічні військові навчання Arrow 24 для сухопутних військ. У них також беруть участь деякі країни Північноатлантичного альянсу

Про це повідомляє Yle.

Навчання триватимуть до 14 травня на полігоні Ніїнісало, де військові відпрацьовуватимуть взаємодію між союзниками й підвищення готовності приймати міжнародну допомогу.

Відомо, що окрім близько 2250 фінських солдатів у навчанні братимуть участь три країни НАТО: Велика Британія, Латвія й Естонія. Загалом чисельність закордонних військ становить 300 осіб.

Видання зауважує, що Росія назвала навчання провокаційними. Колишній посол Фінляндії в Москві Ханну Хіманен вважає таку реакцію РФ дезінформацією та пропагандою.

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Теги:
Латвія
Естонія
військові
НАТО
Військові новини
Велика Британiя
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