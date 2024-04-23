У Литві одночасно тривають чотири міжнародні військові навчання: почалося спільне з ФРН
У вівторок у Литві розпочинаються масштабні навчання з передислокації німецького бундесверу Grand Quadriga "Велика квадрига 2024" – загалом одночасно в країні тривають чотири вишколи
Про це передає литовський мовник LRT.
У ході навчань понад 3 тисячі німецьких військових та 200 одиниць військової техніки, у тому числі танки Leopard, БМП Puma та Boxer перебазуються на полігон ім. Сільвестраса Жукаускаса у Пабраді, а також полігон ім. Казиса Вевярскіса у Казлу-Руді.
Ці навчання зосереджені на передислокації двох дивізій із Центральноєвропейського регіону до Східного. Підрозділи литовської армії разом із німецькими частинами братимуть участь у тренуваннях з планування та проведення операцій, а також надання підтримки від країни перебування.
Навчання Grand Quadriga триватимуть до кінця травня.
Водночас у Литві проходять навчання "Удар меча", що організуються збройними силами США; литовсько-польські польові тактичні навчання Brave Griffin 24/II ("Хоробрий грифон 24/II"), а також одне з найбільших національних навчань "Гроза Перкунаса".
- 23 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Києві зустрівся з військовим керівництвом Литви – головкомом Вальдемарасом Рупшісом і начальником генштабу Міндаугасом Степонявічюсом.
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