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У Сувальському коридорі почалися навчання на випадок агресії РФ

21 квітня, 2024 неділя
18:31
Світ військові навчання, Нідерланди

У неділю, 21 квітня, у Сувальському коридорі почались спільні литовсько-польські тактичні навчання з авіаційним елементом Brave Griffin 24/II за участі США та Португалії

Про це повідомляє LRT.

За повідомленням пресслужби армії Литви, під час навчань у так званому Сувалському коридорі 1,5 тис. військовослужбовців піхотної бригади "Жямайтія" ім. Великого гетьмана Литовського Яна Ходкевича разом із союзниками випробують оборонні сценарії, як це було передбачено двостороннім литовсько-польським "Оршанським планом".

Такий план підготували командувачі литовської та польської армій у 2022 році. Зазначається, що більша його частина засекречена.

Навчання триватимуть до 26 квітня.

Одночасно в Литві тривають навчання "Удар меча", організовані збройними силами США.

Довідково: Сувальський коридор - це приблизно 100-кілометрова прикордонна зона між Литвою і Польщею, яка із заходу межує з Калінінградською областю, а зі сходу - з Білоруссю.

  • Водночас у Білорусі пройдуть військові навчання неподалік кордону з Україною, Латвією і Литвою - у Вітебській та Гомельській областях.

Теги:
Росія
Польща
Литва
Війна з Росією
США
Військові новини
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