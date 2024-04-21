У Сувальському коридорі почалися навчання на випадок агресії РФ

Про це повідомляє LRT.

За повідомленням пресслужби армії Литви, під час навчань у так званому Сувалському коридорі 1,5 тис. військовослужбовців піхотної бригади "Жямайтія" ім. Великого гетьмана Литовського Яна Ходкевича разом із союзниками випробують оборонні сценарії, як це було передбачено двостороннім литовсько-польським "Оршанським планом".

Такий план підготували командувачі литовської та польської армій у 2022 році. Зазначається, що більша його частина засекречена.

Навчання триватимуть до 26 квітня.

Одночасно в Литві тривають навчання "Удар меча", організовані збройними силами США.

Довідково: Сувальський коридор - це приблизно 100-кілометрова прикордонна зона між Литвою і Польщею, яка із заходу межує з Калінінградською областю, а зі сходу - з Білоруссю.