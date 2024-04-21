У Сувальському коридорі почалися навчання на випадок агресії РФ
У неділю, 21 квітня, у Сувальському коридорі почались спільні литовсько-польські тактичні навчання з авіаційним елементом Brave Griffin 24/II за участі США та Португалії
Про це повідомляє LRT.
За повідомленням пресслужби армії Литви, під час навчань у так званому Сувалському коридорі 1,5 тис. військовослужбовців піхотної бригади "Жямайтія" ім. Великого гетьмана Литовського Яна Ходкевича разом із союзниками випробують оборонні сценарії, як це було передбачено двостороннім литовсько-польським "Оршанським планом".
Такий план підготували командувачі литовської та польської армій у 2022 році. Зазначається, що більша його частина засекречена.
Навчання триватимуть до 26 квітня.
Одночасно в Литві тривають навчання "Удар меча", організовані збройними силами США.
Довідково: Сувальський коридор - це приблизно 100-кілометрова прикордонна зона між Литвою і Польщею, яка із заходу межує з Калінінградською областю, а зі сходу - з Білоруссю.
- Водночас у Білорусі пройдуть військові навчання неподалік кордону з Україною, Латвією і Литвою - у Вітебській та Гомельській областях.
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